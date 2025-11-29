Швеция провела самые масштабные военные учения с 1990-х годов

Фото: EPA/ТАСС

В мероприятии участвовали королевская семья, депутаты и силовые структуры.

Швеция провела крупные учения, моделирующие военную угрозу и вопросы национальной безопасности. По данным официального сайта правительства королевства, отдельные этапы тренировки прошли при участии королевской семьи, депутатов Риксдага, представителей Вооруженных сил, Управления гражданской обороны и других государственных структур.

Учения такого масштаба с широким кругом участников проводятся впервые с 1990-х годов. Цель мероприятия — отработать действия всех ключевых ведомств и органов власти в условиях угрозы, а также укрепить взаимодействие между различными структурами.

«Учения проводятся по инициативе правительства. Важно тренироваться вместе, особенно с учетом текущей ситуации в сфере безопасности. Шаг за шагом, учение за учением, мы укрепляем систему всеобщей обороны Швеции и ее готовность к сопротивлению», — отметил премьер-министр Ульф Кристерссон.

В рамках учений рассматривались сценарии серьезного изменения ситуации безопасности в Швеции и соседних регионах. Особое внимание уделялось анализу мер, необходимых для поддержания безопасности страны, а также совместной работе государственных органов при возникновении кризисных ситуаций.

