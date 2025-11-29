Фото: www.globallookpress.com/Michael Germana

Автор сценария фильма «Анна Каренина» с Кирой Найтли открыто признавался в любви к российской культуре.

В возрасте 88 лет скончался британский драматург, режиссер и сценарист Том Стоппард. Об этом сообщила телекомпания Sky News. По информации журналистов, Стоппард умер дома в графстве Дорсет, в окружении семьи, находясь «в полном мире и покое».

За более чем 60-летнюю карьеру Стоппард создал культовые пьесы, включая «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Леопольдштадт», трилогию «Берег утопии», а также написал сценарии к фильмам «Влюбленный Шекспир», «Русский дом» и «Анна Каренина» с актрисой Кирой Найтли в главной роли. Сценарий к «Влюбленному Шекспиру» принес ему премии «Оскар» и «Золотой глобус», полученные совместно с Марком Норманом.

Стоппард родился в этнической чехословацкой семье и неоднократно посещал Россию. Он открыто признавался в любви к российской культуре и отечественному театру. Его сын, актер Эдвард Стоппард, также принимал участие в российских кинопроектах.

