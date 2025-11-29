Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

В Европе признают слабость дипломатии ЕС.

Высказывания президента России Владимира Путина о нежелании европейских стран содействовать мирному процессу вокруг Украины находят все больше сторонников США. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Заявления Путина о попытках Евросоюза саботировать мирный процесс по Украине находят все большую поддержку в Вашингтоне и даже в самой Европе», — сказано в материале.

По данным газеты, один из французских дипломатов в беседе с журналистами раскритиковал заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас, назвав ее позицию примером «самых неудачных подходов Европы к международным переговорам».

Ранее Вашингтон подтвердил, что работает над собственными предложениями по урегулированию конфликта, однако детали пока не раскрывает. В Москве при этом подчеркнули, что Россия открыта к продолжению диалога и рассматривает обсуждение плана, если его представят официально.

Выступая на заседании Совета безопасности 21 ноября, Владимир Путин отметил, что предложенный США вариант мог бы стать основой будущего соглашения. По его словам, затягивание процесса связано с тем, что Киев и его европейские покровители все еще рассчитывают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя.

