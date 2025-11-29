«Она не хотела, чтобы я шел»: Ирина Дубцова отговаривала сына идти в артисты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Несколько лет назад Артем уже предпринимал попытку стать музыкантом, но тогда шоу-бизнес не был таким открытым.

Певица Ирина Дубцова не хотела, чтобы ее сын Артем становился, как и она, артистом. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на Церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.

По словам молодого человека, которому сейчас 19 лет, знаменитая мама была против его публичной творческой деятельности, когда он был подростком. Исполнительница хотела уберечь наследника от звездной судьбы.

«Изначально, когда я еще был сильно младше, мама старалась меня отгородить немножко, как бы так выразиться… Она не хотела, чтобы я шел в шоу-бизнес в целом, потому что сфера очень тяжелая», — пояснил Артем.

Однако задуманное Ирине осуществить не удалось, потому что у парня сложилось собственное видение будущего, и в нем явно фигурировала музыка. Свой путь как певец Артем начал еще в школьные годы.

«И я в 14 лет, получается, записал песню, а в 15 лет ее выпустил под другим псевдонимом. Это было уже давно. И тогда не пошло, не было вот этой тяги, рвения. В итоге я пришел к этому, и вот я тут как артист», — заявил собеседник.

К тому же он отметил, что раньше попадание в шоу-бизнес ему казалось более сложным процессом, но в настоящее время все иначе. Индустрия развивается и принимает новые молодые таланты, в числе которых он и оказался. Но сложности никуда не пропали, просто Артем научился с ними справляться.

«Стало как будто легче, легче дышится, потому что множество артистов разных жанров, их народ больше воспринимает, очень много крутой музыки. И как будто сейчас стало легче, но тем не менее это та же сфера. Есть свои сложности, свои подводные камни. Они тем не менее остаются», — подчеркнул он.

Наследник Дубцовой прокомментировал и то, почему взял фамилию матери, хотя по паспорту раньше носил отцовскую. Оказалось, что это семейная фишка, а не личная прихоть.

«Это фамилия дедушки моего в первую очередь. И я как-то думал, думал, решил, что хочу нести его фамилию дальше. Потому что изначально от него все это пошло, он тоже музыкант, он очень крутой барабанщик был», — разъяснил Артем.

Артем — сын Ирины Дубцовой и солиста известной группы Plazma Романа Черницына. Певица и музыкант были в браке с 2004 по 2008 год. Их наследник родился в 2006 году.

