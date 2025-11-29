Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы пандемии птичьего гриппа

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Ведомство ежедневно проводит мониторинг эпидемиологических рисков.

Существующие на данный момент варианты птичьего гриппа не могут вызвать более опасную пандемию, чем COVID-19. Об этом рассказал Роспотребнадзор в заявлении, которое привело информагентство РИА Новости.

По информации ведомства, оснований для того, что циркулирующие варианты заболевания сильнее COVID-19 по симптоматике, нет.

«На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19», — отметили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, ведомство по-прежнему готово на высоком уровне к проблемной обстановке и ежедневно проводит мониторинг эпидемиологических рисков. Ситуация, которая связана с зоонозными инфекциями в России, стоит на постоянном контроле специалистов.

До этого, 27 ноября, агентство Reuters, сославшись на слова директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти, передало, что мутация вируса птичьего гриппа якобы может вести к более масштабной пандемии, чем COVID-19. В издании отмечали, что в данном случае патоген сможет передаваться между людьми. К тому же указывалось, что мир уже лучше подготовлен к этой угрозе, поскольку есть готовые варианты вакцин и проверенные методы лечения.

