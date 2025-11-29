Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

Ранее глава СНБО участвовал во встрече с США в Женеве.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию. Об этом сообщается в указе на официальном сайте главы Незалежной.

Ранее Умеров входил в состав украинской делегации на встрече с США и ЕС в Женеве для проработки по пунктам мирного плана Вашингтона.

Кроме главы СНБО, в состав группы представителей Киева входил Андрей Ермак, экс-руководитель офиса Зеленского, который 28 ноября подал в отставку на фоне информации о причастности к коррупционному делу Миндича и проведенного у него дома обыска в исполнении антикоррупционного бюро (НАБУ).

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин 27 отметил, что подписывать какие-либо соглашения с действующим руководством Незалежной бессмысленно из-за утраты его представителями легитимности.

