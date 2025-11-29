Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Послевоенный порядок в мире должен базироваться на возврате Киева к своей роли разграничительной линии между Россией и Западом.

Оптимальным вариантом дальнейшей судьбы Киева после завершения украинского конфликта станет возврат страны к роли буферной зоны между РФ и НАТО. Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам венгерского лидера, после того как боевые действия на Украине прекратятся, страна должна будет вернуться к прежней роли, став разделительной линией между Россией и Западом. По мнению Орбана, именно этот принцип должен стать базисом послевоенного порядка на мировой арене, и это является единственным возможным долгосрочным выходом.

Кроме того, Незалежная будет обязана сдать России часть территорий — ее границы должны проходить к западу от линии разграничения и заканчиваться на восточном фланге Североатлантического альянса, подчеркнул венгерский политик.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Орбаном назвал позицию премьер-министра Венгрии по украинской тематике взвешенной и отметил, что Москва и Будапешт могут откровенно обсуждать возникающие вопросы и искать решение проблем.

