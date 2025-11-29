Ибрагима Сулейманова обвиняют в двух убийствах и покушении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно материалам суда, миллиардер виновен в ликвидации председателя авиационного профсоюза и экс-главы ФСФО.

Миллиардера Сулейманова обвиняют в двух убийствах и покушении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Среди жертв обвиняемого — профсоюзный председатель «Внуковских авиалиний» Геннадий Борисов и экс-руководитель Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгий Таль. Также, по версии стороны обвинения, Сулейманов покушался на жизнь адвоката Ильи Перегудова.

Уголовное дело об убийстве Борисова возбудили в 1999 году. Позже все три случая объединили в одно производство.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из руководителей дагестанской организованной преступной группы Абакар Д. может быть киллером бывшего главы ФСФО. Георгия Таля убили в 2004 году.

Ибрагим Сулейманов был задержан 3 октября 2025 года. В 2007 году миллиардеру и его партнеру Татевосу Суринову предъявили обвинения по части 1 и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по статье 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

