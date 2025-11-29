В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Более 600 пользователей стались без света.

В селе Крупец Рыльского района обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил энергетический объект. Примерно 600 абонентов остались без электроснабжения, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что как только обстановка стабилизируется, аварийные службы начнут восстановительные работы. Все нанесенные украинской атакой повреждения будут устранены оперативно, отметил Хинштейн.

Ранее 22 ноября ВСУ нанесли удар по Рыльску. Губернатор заявлял, что из-за атаки три тысячи человек остались без электричества.

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 28 на 29 ноября сбили над Курской областью три вражеских беспилотника.

Регионы России подвергаются атакам украинских боевиков с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в феврале 2022 года. ВСУ наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.

