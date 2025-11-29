ФСБ начала публикацию данных КГБ о скрывшихся на Западе пособниках нацистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В списке содержатся материалы о фашистах и их сообщниках, сбежавших в 40 стран мира после войны.

Федеральная служба безопасности России приступила к обнародованию данных Комитета государственной безопасности СССР о пособниках немецких нацистов, которые после Второй мировой войны скрывались на Западе. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России создал соответствующую рубрику «Красная книга КГБ СССР».

Как отмечается в релизе, еще осенью 1941 года советские органы госбезопасности начали устанавливать лиц, причастных к преступлениям против граждан СССР. Было зафиксировано более 50 тысяч фактов нацистских зверств.

В новом подразделе категории «История» на официальном сайте ведомства публикуются материалы КГБ СССР из «Списка установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников». Материалы в списке рассортированы по странам.

После войны работники госбезопасности выявили нацистов и их пособников, сбежавших в 40 различных стран мира.

