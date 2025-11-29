Незаметный убийца: как стресс сокращает жизнь

Психолог Куперштейн: стресс приводит к серьезным заболеваниям и сокращает жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Психологическое напряжение вызывает физиологические заболевания.

Стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Негативные психологические факторы способствуют развитию реальных физиологических заболеваний. Об этом Газете.ру рассказала клинический психолог Елена Куперштейн.

Стресс доставляет не просто эмоциональный дискомфорт, но и сопровождается выработкой гормонов экстренного реагирования — адреналина и норадреналина, из-за чего страдают органы и системы организма.

В классическую семерку психосоматических недугов, определенную еще в 1930-х годах, входит гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, язвенный колит, язва двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, нейродермит, гипертиреоз (тиреотоксикоз) и ревматоидный артрит.

Позже ученые пополнили список мигренью, синдромом раздраженного кишечника, радикулитом, псориазом, хроническим панкреатитом и кишечными коликами. Постоянный стресс может поставить под удар сердечно-сосудистую, дыхательную и пищеварительную системы — в зависимости от того, что у пациента наиболее ослаблено, подчеркнула Куперштейн.

Также постоянное напряжение сокращает жизнь. Стресс ускоряет износ нервной системы и снижает иммунитет, нарушает обмен веществ. Около двадцати дней в таком состоянии уменьшат продолжительность жизни на десять часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как снизить стресс в предпраздничной суете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.