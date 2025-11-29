«Криптожизнь»: российский космонавт о существовании биологических форм на Луне

На Луне могут обитать микроорганизмы, обладающие высокой жизнеспособностью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кто может обитать на спутнике земли?

Полностью отрицать наличие микроскопической жизни на Луне нельзя. Об этом РИА Новости рассказал Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Как отметил покоритель космоса, на международной космической станции он и его коллеги провели эксперименты над образцами материала, взятого с внешней поверхности МКС. Результаты исследования выявили небольшие колонии микробов.

Юрчихин также обратил внимание, что существует понятие «криптожизни». Некоторые биологические формы способны выживать при температуре в 150 градусов, радиации, в безвоздушной среде. Также на высокую жизнестойкость бактерий указывает то, что они обитают и глубоко под землей.

Кроме того, космонавт напомнил, что в ходе эксперимента «Биориск» ученые поместили на внешнюю сторону космической станции личинки африканских комаров, которые ожили спустя месяцы, проведенные в космосе.

