Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за ночь
Фото: AP/ТАСС
БПЛА поразили над Ростовской, Белгородской, Воронежской и другими областями.
Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 28 на 29 ноября перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Над Белгородской областью сбили 26 беспилотников, над Ростовской — 20, над Крымом — 19. Кроме того, по 11 БПЛА уничтожили над Рязанской областью и Краснодарским краем, также пять дронов поражены над Воронежской областью, четыре — над Липецкой и три — над Курской.
Еще по одному БПЛА ликвидировано над Астраханской и Волгоградской областями, над Республикой Калмыкия и над Азовским морем.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО России уничтожили 1,6 тысячи беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Регионы РФ подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.
