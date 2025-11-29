В Таганроге украинские БПЛА повредили частный дом и общежитие техникума
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
Украинские беспилотники ночью с 28 на 29 ноября повредили жилое здание и общежитие строительно-технологического техникума в Таганроге, а также уничтожили частный дом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что за ночь в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах поразили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«По поступающей информации, никто из людей, к счастью, не пострадал», — добавил Слюсарь.
У общежития техникума стройиндустрии и технологий повреждена крыша. Жителей эвакуируют в пункт временного размещения на базе местной школы. Одно из частных домовладений в городе уничтожено возгоранием, которое спровоцировал удар БПЛА.
На улице Петровской в центре города упал подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник, на место вызвали саперов. Из близлежащих домов эвакуируют мирных жителей. Также в Миллеровском районе в хуторе Журавка неразорвавшийся БПЛА разрушил крышу частного дома.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Таганроге после атак ВСУ зафиксировано восемь возгораний.
