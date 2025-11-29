На нефтезаводе в Краснодарском крае начался пожар после атаки украинских БПЛА

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Весь персонал эвакуирован.

В Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод. Возгорание началось из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Пламя охватило около 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, работников эвакуировали в безопасное место. Резервуары с топливом не повреждены, однако нанесен ущерб части технического оборудования. Экстренные службы работают на месте ЧП, сообщили в штабе.

Ранее 5-tv.ru писал, что НПЗ в Волгоградской области загорелся из-за атаки дронов. Также ранее в Калужской области произошел пожар на предприятии после падения БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.