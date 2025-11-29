В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

Фото: www.globallookpress.com/Frank Duenzl

Есть пострадавшие, их госпитализировали в больницу.

В результате стрельбы в торговом центре Valley Fair Mall в США пострадали два человека. Об этом 28 ноября сообщил американский телеканал NBC, ссылаясь на местную полицию.

По информации источника, инцидент произошел в штате Калифорния, в городе Сан-Хосе. Двое посетителей ТЦ получили огнестрельные ранения. Они были госпитализированы в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. О погибших не сообщается.

После этого началась эвакуация торгового центра с целью убедиться в отсутствии дальнейшей возможной общественной угрозы. Местная полиция назвала случившееся «единичным эпизодом». На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также специальные и экстренные службы.

