«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену

Певица Ая пока не готова к концертам и гастролям после перенесенного инсульта

Спустя почти три года после обширного инсульта солистка коллектива предстала перед поклонниками, но впереди у нее долгая реабилитация.

Солистка группы «Город 312» Ая (настоящее имя Светлана Назаренко. — Прим. ред.) впервые за три года выступила на сцене, но на полноценный концерт и уж тем более гастроли сил еще нет. Артистка все еще восстанавливается после перенесенного обширного инсульта, и впереди длительная реабилитация. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали коллеги Аи по коллективу Диана Макарова и Дмитрий Притула на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.

«Почти три года она не появлялась на сцене и на одной из премий она вышла и достойно вообще все пронесла. Это тоже такая победа для нас, для нее, для всей группы. Она в восторге», — сказала Макарова.

«Она столько этого ждала! Конечно, она не может сейчас полноценно выступать. Сейчас опять она лежит в больнице, восстанавливает здоровье. Она постоянно на реабилитации. Но вот этот концерт ей столько принес! Она очень много от публики почерпнула, увидела артистов, которые настолько были рады!» — добавил Притула.

Музыканты отметили, что другие исполнители, выступавшие в тот день вместе с Назаренко, поддерживали ее очень тепло, искренне, от души, обнимали и желали скорейшего возвращения к привычной жизни. Лолита Милявская, по словам Дианы Макаровой, около десяти минут не выпускала Аю из объятий — очень трогательно разделила с ней важный день.

По словам Дмитрия Притулы, пользователи сети тоже не остались в стороне. Аккаунты Назаренко заполнили миллионы добрых комментариев, и ей это крайне важно — осознавать сочувствие, понимание, уважение фанатов, читать их пожелания. Коллеги по группе с нетерпением ждут Аю. Однако на данный момент рассчитывать на это не приходится. В конце концов, одно чудо уже произошло — последствия инсульта постепенно отступают.

«Мы верим, ждем, но на самом деле пока ей сложно. Даже московский концерт для нее — это пока что нереальная штука… Здоровье!» — сказал Притула.

«Единожды выйти и спеть одну песню — это, конечно, очень тяжело, и ее это выматывает, но это возможно. Но, как видите, за три года пока что одно выступление. Вообще, мы верим, что она вернется, ежедневно молимся за нее», — заключила Макарова.

Ранее 5-tv.ru писал о карьере Светланы Назаренко, ее болезни и триумфальном появлении на сцене. Сама Ая поделилась эмоциями от первого за долгие годы выступления.

