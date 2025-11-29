В Таганроге начались восемь возгораний в результате атаки БПЛА
Фото: © РИА Новости/Елена Копылова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Специалисты принимают меры для обезвреживания опасных объектов.
В Таганроге в результате массированных воздушных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ было зафиксировано восемь возгораний. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере Telegram.
Из публикации следует, что все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий, благодаря чему удалось остановить огонь. Пострадавших в результате происшествия нет.
«Локализовано восемь возгораний», — заявила она.
Также из сообщения следует, что по трем адресам были обнаружены обломки фрагментов беспилотников. Территория оцеплена. На месте работают специалисты спасательных служб, которые принимают все необходимые меры для обезвреживания и обеспечения безопасности жителей.
Камбулова также призвала жителей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
До этого глава города Таганрог в 03:04 по московскому времени предупредила о продолжающимся режиме воздушной опасности.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Таганроге в результате атаки БПЛА ВСУ погиб один человек и еще три жителя пострадали. За неделю силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX