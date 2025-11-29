Выжить в предпраздничной суете: необычный способ снизить стресс от психолога

Фото: 5-tv.ru

Вам не понадобятся деньги, консультации специалистов, даже время искать не придется. Нужны только ваши зубы!

Жевание с психологической точки зрения — это ритмичное действие, которое помогает человеку сбросить напряжение. Этот метод близок к телесно-ориентированным техникам саморегуляции. Они основаны на принципе повторения несложной операции, благодаря чему головной мозг получает сигнал, что все под контролем. Таким образом, считает психолог Элен Хачатрян, можно снизить интенсивность физиологических проявлений стресса. Своим мнением она поделилась с журналистами издания Газета.ру.

Помимо прочего, жевание активизирует кровоток, вследствие чего глюкоза быстрее доставляется в префронтальную кору головного мозга. Именно эта область отвечает за самоконтроль, принятие решений и управление эмоциями. А гормон стресса кортизол тем временем постепенно перестает вырабатываться. Жевать накануне праздников конфеты притом необязательно, миссию по успокоению без прибавления сантиметров в талии возьмет на себя жвачка.

Фото: www.globallookpress.com/Markus Redmann

Как утверждает Хачатрян, человек со жвачкой во рту становится менее тревожным, у него улучшается настроение, он не чувствует себя таким уставшим. А все потому, что мозг отвлекается на жевание, концентрируется на уравновешивающем действии. И ему становится проще бороться с напряжением. А это очень важно уметь в канун праздников и важных личных событий. Любая устойчивая привычка помогает вернуться в точку опоры и выполняет функцию психологического инструмента.

Полезными ритуалами могут стать прогулки, дыхательные упражнения, гимнастика, а если совсем нет времени — жвачка. Помимо того, что она стабилизирует эмоциональное состояние, она также очищает зубы и освежает дыхание. Конечно, одной только жвачкой ментальное здоровье не восстанавливается, это не панацея. Но в кризисные моменты она позволит немного замедлиться, выдохнуть и найти силы на решение важной задачи.

