Дзюдоист Аюб Блиев завоевал золотую медаль на турнире в Абу-Даби

Это стало первым российским триумфом после возвращения национальной символики страны.

Российский спортсмен Аюб Блиев завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в весовой категории до 60 килограммов, проходившего в столице ОАЭ Абу-Даби. На церемонии награждения победа чемпиона знаменовалась долгожданным гимном России, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России в Telegram-канале.

На пути к победе Блиев одолел соперников из ОАЭ и Азербайджана, а в решающем бою смог побороть монгольского спортсмена Ариунболда Энхтайвана, ранее которому проигрывал.

Эта золотая медаль стала первой для российских спортсменов на этих соревнованиях и вместе с тем стала первым триумфом после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) восстановила им право выступать под национальным флагом и с гимном.

Решение о возвращении российской символики было принято исполкомом организации 27 ноября перед началом соревнований.

Турнир в ОАЭ проходят на протяжении трех дней — с 28 по 30 ноября включительно. Участие в них принимают 19 российских дзюдоистов.

За медаль 28 ноября поборолся и другой российский дзюдоист. Представитель Красноярска Мурад Чопанов в категории до 66 килограммов завоевал серебро, уступив в финальной схватке французу Валиду Хяру.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, конгресс Европейской гимнастики допустил россиян до международных соревнований.

