«Хороший мужик»: сын Ирины Дубцовой о ее новом возлюбленном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Больше года певица встречается с бизнесменом Иваном Петренко.

Новый возлюбленный певицы Ирины Дубцовой, бизнесмен Иван Петренко отлично ладит с ее 19-летним сыном Артемом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru удалось узнать на Церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.

Молодой человек заявил, что Иван для него — друг и наставник, с которым можно от души посмеяться.

«И друг, и наставник — все вместе. И совет может дать, и можем с ним просто поржать», — поделился исполнитель дебютного трека «Патрики».

Кроме того, бизнесмен может прийти в студию звукозаписи, чтобы поддержать Артема. Сын Дубцовой коротко и точно описал Ивана.

«Хороший мужик», — резюмировал молодой артист.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ноябре исполнительница хита «Медали» Ирина Дубцова представила в свете своего возлюбленного — бизнесмена Ивана Петренко. Несмотря на всю привлекательность новоиспеченного избранника, поклонники артистки заподозрили ее ухажера в неискренности. Ведь может так оказаться, что Ирине просто-напросто надоело быть в одиночестве и захотелось мужского внимания, а Иван удачным образом подвернулся похудевшей и похорошевшей певице.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX