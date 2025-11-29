«Огромные потери»: в Греции заявили о больших экономических убытках из-за поддержки Украины

Фото: www.globallookpress.com/Dimitrios Karvountzis

Страна лишилась порядка 1,5 миллиона российских туристов.

Поддержка Украины обернулась для экономики Греции большими убытками — страна потеряла порядка 1,5 миллиона российских туристов, а также лишилась возможности экспорта своих товаров в РФ. Об этом сообщил председатель греческого парламента Никитас Какламанис на встрече с главой партии и фракции «Европейская народная партия» (ЕНП) в Европарламенте Манфредом Вебером. Его высказывания распространила пресс-служба греческого парламента.

«Греция, а также греческий парламент в подавляющем большинстве с самого начала была на стороне Украины. И это было сделано с огромными экономическими потерями для Греции», — заявил Какламанис.

Он назвал Грецию дисциплинированной страной, которая, как и другие страны Европы, ввели санкции против России, особенно, что касается энергетики.

При этом Какламанис отметил разницу в подходах с соседней Турцией, которая, несмотря на членство в НАТО, не стала предпринимать аналогичных действий в отношении России.

В ответ на это депутат Европейского парламента Манфред Вебер пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать полную поддержку Греции и Кипру, поскольку их интересы затрагивают всю Европу.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский договорился с Грецией о поставках газа. Афины станут реэкспортером американского топлива.

