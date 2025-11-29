Захар Прилепин приступил к выполнению задач в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Писатель также намерен посетить могилы всех ополченцев, защищавших Донбасс.

Российский писатель и политик Захар Прилепин приступил к выполнению боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он уточнил, что уже две недели находится на фронте в составе добровольческого корпуса. Об этом писатель рассказал в мессенджере Telegram.

«Забыл рассказать: вторую неделю на территории; получил назначение; БРку (боевое распоряжение — Прим. Ред.); приступил к работе», — поделился Прилепин.

Однако политик не раскрыл своего направления. В дополнение к посту он опубликовал фотографию рядом с могилой бойца Александра Мазур-Тахтамишяна с позывным Диггер, который погиб в феврале 2019 года.

По словам Прилепина, он намерен посетить могилы всех ополченцев, защищавших Донбасс, которые погибли как в первую часть войны, так и во вторую.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о подписании контракта с Министерством обороны РФ и возвращении в зону проведения боевых действий Захара Прилепина стало известно 21 октября. Решение он принял несколькими месяцами ранее.

Одной из главных причин вернуться в зону спецоперации писатель назвал ответственность за свои слова. Находясь некогда в больнице, он пообещал вернуться на фронт после выздоровления, позже подтвердив это решение в ходе беседы с журналистом Скоттом Риттером.

По словам Прилепина, гибель соратников и обостренные отношения с Западом усилили его желание довести все до логического завершения.

