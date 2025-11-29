«Нужны новые традиции»: жена Брюса Уиллиса о предстоящем Рождестве с ним

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Diego Corredor/MediaPunch

У 70-летнего голливудского актера обнаружена лобно-височная деменция.

Семья Брюса Уиллиса продолжает отмечать праздники, только теперь адаптируясь к новым обстоятельствам — неизлечимой болезни актера. Об этом в интервью People рассказала его супруга Эмма Хеминг.

По ее словам, родные уже готовятся к празднованию Рождества, несмотря на трудности, связанные с состоянием здоровья Брюса. Хеминг пояснила, что деменция — это очень тяжелая болезнь, однако она продолжает поддерживать своего мужа и оставлять место для радости.

«Приходится учиться и адаптироваться, нужны новые воспоминания, новые традиции, которых не было раньше. Жизнь просто продолжается. Деменция — это сложно, но в этом все равно есть радость», — поделилась избранница голливудского актера.

Эмма подчеркнула важность сохранения традиций, пусть и в новом виде. Кроме того, она заверила, что для нее радость — это просто быть рядом с любимым человеком.

«Я могу быть его женой и находиться рядом с ним. И это моменты счастья», — резюмировала Хеминг.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 70-летний Брюс Уиллис завершил карьеру в Голливуде из-за болезни. Сначала у звезды фильма «Крепкий орешек» предположили афазию, но позднее у него обнаружили лобно-височную деменцию. Заболевание продолжило прогрессировать, из-за чего актер перестал узнавать близких людей. В будущем мозг Брюса Уиллиса может послужить науке. Передать его для исследований намерена семья актера.

Болезнь, диагностируемая у Уиллиса, приводит к изменениям личности, из-за чего пациенты могут неправильно распоряжаться финансами даже при поддержке помощников.

