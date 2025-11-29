В Словакии предупредили Украину о последствиях коррупционных скандалов

Коррупционный скандал на Украине может замедлить процесс ее вступления в ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Они существенно отразились на имидже Киева на мировой арене.

Разгорающийся коррупционный скандал на Украине уже начал отражаться на имидже Незалежной на международной арене — он способен замедлить процесс ее вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил «Известиям» вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, отметив, что Незалежная сейчас переживает масштабный политический кризис.

«Безусловно, это может замедлить процесс. Каждое государство, стремясь вступить в Европейский союз, обязано выполнить комплекс строгих критериев и условий», — сообщил Гашпар.

Он подчеркнул, что в ключевые требования на вступление в ЕС входит эффективная борьба с коррупцией, стабильные институты по обеспечению верховенства права, использование результативных антикоррупционных механизмов, прозрачность государственных закупок, противодействие отмыванию средств, а также другие важные реформы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, у которого в тот же день НАБУ и САП провели обыски.

За отстранение Ермака от должности активно выступали в Верховной раде после разоблачений, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем и близкими к нему министрами юстиции и энергетики.

