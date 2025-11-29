Трамп аннулировал все подписанные Байденом с помощью автопера документы
Американский лидер отметил, что радикальные левые безумцы, которые «кружили» вокруг экс-главы Белого дома, отняли у него пост.
В США будут аннулированы и признаны недействительными все указы, которые были подписаны с помощью автопера 46-м президентом страны Джо Байденом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Американский лидер добавил, что с помощью автопера «сонный» Байден подписал около 92% всех документов.
«Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы», — сообщил Трамп.
Кроме того, он подчеркнул, что вокруг его предшественника «кружили» радикальные левые «безумцы», которые отняли у Байдена его президентский пост.
