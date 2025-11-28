«Был очень этому рад»: Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве

Президент РФ Путин раньше получал повышенную стипендию: Она была 40 рублей

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

С прошлого года российские аспиранты получают до 75 тысяч рублей ежемесячно.

Президент России Владимир Путин получал повышенную стипендию, когда получал высшее образование. Он учился в Ленинградском государственном университете имени Андрея Жданова — так прежде назывался Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — на юридическом факультете, а после окончил московскую Высшую школу Комитета государственной безопасности (КГБ) № 1.

«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и я был очень этому рад», — отметил глава государства в ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых.

О своем студенчестве Путин вспомнил, когда говорил об условиях обучения в современных вузах. В частности, отметил президент, в 2025 году в России была установлена повышенная аспирантская стипендия в размере 75 тысяч рублей.

«В общей сложности тысячи аспирантов со всей страны, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно», — сказал Путин.

В конце августа российский лидер увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов за прорывные разработки в области вооружений.

Нововведения заключаются в следующем: количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций, исполняющих государственный оборонный заказ, выросло до 650 в год. Число стипендий для прочих специалистов и молодых сотрудников таких предприятий (до 35 лет включительно) увеличилось до 1950 в год.

Ранее 5-tv.ru писал о планах государства взять под контроль стоимость обучения в российских вузах. Цены в этой сфере растут темпами, опережающими инфляцию. И депутаты Госдумы решили поработать над системой регулирования условий платного образования.

