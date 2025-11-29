Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

На днях в пабликах поднялась шумиха якобы о запрете слова «жопа» и признании его нецензурным.

Недавно в СМИ начали писать о якобы запрете слова «жопа», однако рэпер Джиган дал совет, как его заменить. Об этом исполнитель хита «Надо подкачаться» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.

«Попа… Попа — классное слово», — уверен артист.

На днях в СМИ появилась информация о запрете слова «жопа» после того, как в Толковом словаре государственного языка, созданном в СПбГУ, в толковании слова «нецензурный» были перечислены 14 корней слов, известных как нецензурная брань. В их число вошел и корень «жоп».

Однако в Российской академии наук (РАН) опровергли запрет на это слово, поскольку оно не является нецензурным. По словам научного сотрудника Института русского языка РАН Владимира Пахомова, слову «жопа» не место в официальной речи, однако это совсем не означает, что оно теперь запрещено.

