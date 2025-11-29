«Попа — классное слово»: Джиган дал совет, как теперь называть пятую точку
Джиган предложил заменить слово «жопа» «попой».
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
На днях в пабликах поднялась шумиха якобы о запрете слова «жопа» и признании его нецензурным.
Недавно в СМИ начали писать о якобы запрете слова «жопа», однако рэпер Джиган дал совет, как его заменить. Об этом исполнитель хита «Надо подкачаться» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.
«Попа… Попа — классное слово», — уверен артист.
На днях в СМИ появилась информация о запрете слова «жопа» после того, как в Толковом словаре государственного языка, созданном в СПбГУ, в толковании слова «нецензурный» были перечислены 14 корней слов, известных как нецензурная брань. В их число вошел и корень «жоп».
Однако в Российской академии наук (РАН) опровергли запрет на это слово, поскольку оно не является нецензурным. По словам научного сотрудника Института русского языка РАН Владимира Пахомова, слову «жопа» не место в официальной речи, однако это совсем не означает, что оно теперь запрещено.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган рассказал о поддержке музыкальной карьеры Оксаны Самойловой.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.