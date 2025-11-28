Песков: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели

Фото: Reuters/Gavriil Grigorov

Президент России Владимир Путин примет спецпосланника США Стивена Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Дата будет объявлена своевременно.

«В первой половине недели. Мы объявим день», — заявил Песков.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что президент США Дональд Трамп дал указание Уиткоффу подготовить встречу с президентом России в Москве.

Американский лидер при этом отметил, что не ставит конкретных временных рамок для согласования решений по урегулированию кризиса на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия считает, что на данный момент переговоры по Украине ведутся исключительно с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, к приезду американской делегации в Москву российская сторона уже будет владеть информацией о тех положениях мирного плана США, которые были согласованы.

Кроме того, Песков отметил, что в настоящее время в СМИ и других источниках активно обсуждаются разные варианты мирного урегулирования кризиса на Украине, но большая часть этих сообщений не соответствует реальности.

