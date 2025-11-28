«Школы хорошие»: Путин отметил богатый опыт РФ в применении новых материалов в ОПК

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Президент встретился с участниками V Конгресса молодых ученых в Кремле.

Россия обладает серьезными наработками в области применения новых материалов в оборонно-промышленном комплексе и располагает сильной научной школой. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.

«Это особые материалы, которые применяются в ракетостроении. У нас очень богатый опыт и школы хорошие», — заявил президент.

Путин отметил, что отечественные атомные ракетоносцы создаются из материалов с уникальными свойствами, позволяющими выдерживать высокие нагрузки в подводных условиях.

Накануне президент также напомнил, что в условиях проведения спецоперации Россия должна в первую очередь обеспечивать собственные потребности в сфере ОПК.

Путин проводит встречи с участниками Конгресса молодых ученых ежегодно с 2021 года. Во время этих дискуссий молодые исследователи могут лично задать президенту самые важные для них вопросы. Например, в 2023 году одна из тем касалась генома «русского человека». Тогда глава государства отметил, что русский геном «несет хорошую информацию», поскольку отличается сложной и многослойной структурой.

V Конгресс молодых ученых проходит с 26 по 28 ноября на федеральной территории «Сириус» и является частью Десятилетия науки и технологий в России. В этом году мероприятие собрало более 7 тысяч участников из различных регионов России и около 70 стран мира.

