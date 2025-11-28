Сийярто заявил о получении Венгрией гарантий по энергоснабжению от РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российская сторона также заявляла о готовности сотрудничать с европейскими государствами в данной сфере.

Венгрия назвала переговоры премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве успешными, поскольку получила гарантии по энергоснабжению. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении в соцсети.

«Мы достигли того, зачем приезжали. Мы приезжали, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. И я рад сообщить, что все в порядке», — сказал министр.

До этого переговоры РФ и Венгрии завершились в Москве. В Кремле подтвердили, что встреча прошла при участии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Российская сторона также заявляла о готовности сотрудничать с европейскими государствами в сфере экономики при наличии встречного интереса.

Во своей стороны, в Будапеште отмечали, что снятие санкций с России критически важно для восстановления экономической стабильности в Европе. Сийярто обращал внимание на то, что предлагаемый США план урегулирования ситуации на Украине подразумевает отмену ограничений и возвращение российских компаний в мировую экономику, что, по его словам, в большей степени соответствует интересам Евросоюза, чем самой России.

Ранее, писал 5-tv.ru, российско-венгерские переговоры завершились в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.