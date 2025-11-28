Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Власти киевского режима много пишут о мирном плане по урегулированию кризиса, но это в основном не соответствует реальности.

Россия исходит из того, что в данный момент проводятся переговоры по Украине лишь с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, к моменту приезда американской делегации в Москву российская сторона будет располагать данными о согласованных пунктах мирного плана Соединенных Штатов.

Помимо этого, он добавил, что в настоящее время о мирном плане по урегулированию кризиса на Украине пишут много всего, однако это по большей части не соответствует действительности.

В свою очередь президент США Дональд Трамп может пойти на признание Крыма и присоединенных регионов частью РФ для заключения соглашения о прекращении конфликта на Украине. Для этого Трамп поставил задачу спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру прибыть в Москву, чтобы они переговорили по данному вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков допустил осложнение переговоров Украины и США из-за коррупционного скандала. Известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября раскрыло масштабный канал по отмыванию денег в сфере энергетики, через который прошло примерно 100 миллионов долларов.

