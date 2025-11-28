Глава офиса Зеленского Ермак написал заявление об отставке

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

«Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция на переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должна быть», — заявил глава киевского режима.

В своем видеообращении он также добавил, что в офисе, который возглавлял Ермак, пройдет перезагрузка.

«Завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт», — отметил Зеленский.

По словам украинского президента, страну на переговорах с США представят начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также работники МИД и разведки.

Ранее в этот день, 28 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели у Андрея Ермака обыск.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждал, что Ермак участвовал в коррупционных схемах Миндича, а также сообщил, что НАБУ готовит обвинение против него.

Ранее, 10 ноября, бюро раскрыло коррупционную схему в энергетической отрасли Украины — сумма хищений составила около 100 миллионов долларов.

* — признан террористом и экстремистом в РФ.