Турецкая актриса Ханде Эрчел заговорила на русском: вы приносите мне удачу

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Любовь к российской аудитории у актрисы совершенно искренняя.

Турецкая звезда Ханде Эрчел так прониклась российской культурой, что заговорила на русском. В своем недавнем посте в личном блоге актриса удивила поклонников и поблагодарила фанатов из РФ перед премьерой своего фильма на их языке.

«„Два мира, одно желание» завтра в кинотеатрах России. Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю», — написала она.

Эрчел прилетела в Москву 25 ноября. В аэропорту ее встречали десятки поклонников с цветами. Актриса раздавала автографы, улыбалась, фотографировалась и не скрывала своей симпатии к российской публике.

В Москве Ханде представит новый фильм «Два мира, одно желание». Лента рассказывает историю успешного юриста (Эрчел) и знаменитого археолога (Метин Акдюльгер), чья судьбоносная встреча в 1998 году спустя 20 лет превращается в новую главу их жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ханде Эрчел мечтает о предложении сняться в российском кино. Любовь к российской аудитории у нее совершенно искренняя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.