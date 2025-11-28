Российско-венгерские переговоры завершились в Москве

Фото: © РИА Новости/Владимир Гердо

Лидеры стран в процессе переговоров обсудили украинскую тематику и другие актуальные вопросы.

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершились в Москве. Информация об этом поступила от пресс-службы Кремля.

Орбан прибыл в российскую столицу для встречи с главой государства с утра 28 ноября. Лидеры стран в процессе переговоров обсудили украинскую тематику, позицию венгерского премьера по которой российский глава назвал взвешенной.

Также ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что РФ и Венгрия сохраняют хорошие отношения, несмотря на сложную обстановку. В свою очередь Орбан поделился с президентом РФ надеждой на продолжение российско-венгерского диалога по энергетике.

В завершении публичного диалога Путин напомнил о предложении президента США Дональда Трампа провести саммит с РФ по Украине в Будапеште. На что Орбан отметил положительно, заявив, что готов предоставить площадку для переговоров в Венгрии.

До этого, после официального визита в Киргизию, 27 ноября, Путин отмечал, что Москва понимает позицию Орбана, и она, по его словам, довольно объективна.

