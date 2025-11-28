Эксперты обсудили важность инвестирования бизнеса в науку

Фото, видео: 5-tv.ru

Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории «Сириус».

В Сочи продолжается Конгресс молодых ученых, в ходе которого обсуждалось взаимодействие науки, образования и крупного бизнеса.

На сессии «Вложить нельзя отложить: наука как ключевой актив бизнеса» представители крупнейших технологических компаний и ведущих вузов страны обсудили, почему бизнесу необходимо инвестировать в науку.

«Мы считаем, что необходимо инвестировать в науку для создания привлекательных для клиентов инноваций», — заявил президент группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк, отметив, что такой подход обеспечивает благополучие и долгую жизнь компании.

«В науку надо входить и там искать применение. Более того, сама наука так выстроена, что научное сообщество нуждается в запросе от бизнеса или от крупных предпринимателей. Потому что одно дело — идея, или даже доказанная теорема, или какой-то интересный научный факт, а другое дело — промышленная реализация», — пояснил Близнюк.

Инвестиции не должны ограничиваться лишь финансами, считают в «Т-Технологиях». Например, Центральный университет, основанный Т-Банком, готовит специалистов и себе, и партнерам. Сейчас университет запускает лаборатории Deep tech, которые будут комплексно решать задачи в области биотеха.

«У нас более 60 партнеров, в том числе „T-Технологии“, и для каждого из них наука является таким важнейшим компонентом стратегии развития. Поэтому, конечно, для нас, как для университета, наука тоже важнейший драйвер развития. Для этого мы создаем лаборатории, куда привлекаем ученых из разных стран», — рассказал директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

Такой подход взаимовыгоден и ученым, и бизнесу, подчеркивают в «Т-Технологиях».

«У научного сообщества точно есть элемент долгосрочности, он лучше развит, потому что они готовы 10−20−30 лет решать какую-то задачку. И в этой части у научного сообщества точно можно поучиться», — резюмировал Близнюк.

