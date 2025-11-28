«Склочный человек»: подробности об истязании детей в городецком детсаду

Фото, видео: 5-tv.ru

По словам родителей, женщина систематически издевалась над воспитанниками.

В Нижегородской области воспитателя детского сада подозревают в истязании детей. По словам родителей, она постоянно издевалась над малышами, а недавно один из воспитанников вернулся домой с раздробленным пальцем. Никакой медицинской помощи ему не оказали. При этом руководство отказывается увольнять педагога. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Что на самом деле происходило в детском саду — разбирался корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Палец раздроблен, а руки ребенка в крови. С такими увечьями вернулся из нижегородского детского сада один из воспитанников. По словам мальчика, палец ему словал не ровесник и даже не кто-то из старшей группы, а воспитатель.

«Обнаружилось, что у ребенка перелом пальца с раздроблением фаланги. И две рваные раны. Воспитатель сказал, что ребенок засунул пальчик в батарею», — рассказали об издевательстве над ребенком.

Родители выяснили, что наставник соврал. Мальчику прищемили руку дверью. А вместо медицинской помощи приложили к ране обычную салфетку.

«Неоказание должной медицинской помощи. Потому что у ребенка открытая рана. Наложили непонятного происхождения салфетки. Не обработали ничем. То есть то, что у нас не было заражения — это, наверное, нам повезло», — рассказала мать пострадавшего мальчика Юлия.

Родители утверждают, что один и тот же наставник систематически истязает детей. Обжигает им ноги и оставляет синяки на теле. Происшествий уже больше 40.

«На левой руке у нас были следы такие от пальцев. Как будто держал человек прям сильно», — рассказали про еще один эпизод издевательств.

Когда в детский сад приехала съемочная группа, воспитатель Надежда Полосова сбежала от журналистов. Детали этой истории рассказала заведующая.

«Надежда Александровна не сама сломала этот палец ребенку. Ребенок держал ручку в двери, в проеме. А другой ребенок дверь закрыл», — утверждает заведующая МБДОУ «Смольковский детский сад» Татьяна Оганесова.

Но даже если так, почему ребенку не оказали первую помощь — вопрос открытый. Родители неоднократно требовали отстранить воспитателя с сомнительной репутацией. Однако глава учреждения рассказала, что не может этого сделать.

«Дело в том, что это такой человек склочный. Который поднимет все. Всю грязь и всю тину. Она начнет жаловаться везде, она и в профсоюзе состоит, и все, у нее свой юрист тоже есть», — продолжила Оганесова.

В итоге, в ситуацию сегодня вмешался Следственный комитет и возбудил уголовное дело по статье «Истязание».

«Также данные обстоятельства можно считать чрезвычайными, и должна быть проведена проверка со стороны органов образования. Ну а также со стороны других надзорных органов, таких как прокуратура», — отметил юрист Дмитрий Григорьев.

Если методы воспитательницы признают-таки опасными, то женщине грозит лишение свободы до трех лет. При отягчающих обстоятельствах обвинение может запросить куда больший срок — вплоть до семи лет.

