«Это нормально»: как побороть боязнь новых отношений после тяжелого расставания

Разрыв с партнером по степени горя стоит на втором месте после смерти близкого человека.

Страх вступать в новые отношения после расставания обусловлен пережитым негативным опытом в прошлом. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Кристина Хабарова.

«Страх не возникает на пустом месте. Страх возникает тогда, когда вы пережили какой-то сильный негативный эмоциональный опыт. Поэтому испытывать страх — это абсолютно нормально», — объяснила эксперт.

По словам Хабаровой, самое главное — разрешить себе качественно прожить этот непростой период. Она добавила, что человеческая психика устроена таким образом, что расставание с партнером по степени горя стоит на втором месте после смерти близкого человека.

«У нас буквально рвутся нейронные связи, которые связаны с проекциями, с ожиданиями по поводу этого партнера, и вы испытываете эмоциональную боль буквально на физическом даже уровне», — говорит Хабарова.

После расставания вам так или иначе придется столкнуться с негативными эмоциями. Однако только прожив этот этап, вы сможете сделать шаг навстречу чему-то новому.

«Далее, что нужно взять себе буквально за правила, это перестать обобщать. Перестаньте буквально вслух даже говорить о том, что все мужчины такие или все женщины такие, потому что это не так», — подчеркнула психолог.

Также Хабарова рекомендует разделять прошлое и настоящее и ни в коем случае не сравнивать нового партнера с бывшим.

«Придумайте себе стоп-слово, тормозите себя», — отметила специалист.

Кроме того, вы должны тренировать доверие к окружающему миру и людям.

«Это на самом деле более глубинный вопрос, потому что доверие к людям — это на самом деле про самооценку, про вашу… Окружающие люди являются отражением вашего отношения к себе. И если вы не доверяете себе, то вы не будете доверять окружающим людям», — заключила Хабарова.

