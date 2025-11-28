Руководство детсада в Нижегородской области знало о жестоком обращении с детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сотрудница учреждения не раз становилась зачинщицей проблемных ситуаций.

Руководители детского сада в Городце Нижегородской области знали, что одна из сотрудниц отличается жестоким обращением с воспитанниками. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала очевидица событий.

«Не было таких заявлений, чтобы ее отстранить. Все сглаживалось на местном уровне», — сказала женщина.

Помимо этого, сотрудница учреждения не раз была виновна в проблемных ситуациях.

До этого стало известно, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело об истязании воспитанников одного из детских садов Городца. Следствие выявило в ходе мониторинга средств массовой информации и соцсетей публикацию и сюжет региональной телекомпании, в которых говорилось о том, что в одном из детских садов города воспитатели проявляют противоправные действия против воспитанников учреждения.

