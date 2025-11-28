Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей супруги
С Елизаветой Башаровой актер расстался пять лет назад.
В Москве мировой судья постановил взыскать с актера Марата Башарова алименты на содержание ребенка, рожденного в браке с его третьей женой. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
В ведомстве пояснили, что судебный приказ был вынесен 25 ноября 2025 года по заявлению Елизаветы Башаровой, которая просила назначить выплаты на несовершеннолетнего ребенка.
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились в сентябре 2017 года в Солнцевском ЗАГСе Москвы, после рождения сына Марселя. Это их единственный общий ребенок в браке. Развод состоялся в марте 2019 года. Елизавета заявила о домашнем насилии со стороны мужа. Она говорила, что долгое время прощала Марату рукоприкладство, но в итоге подала на развод. Общий сын бывших супругов живет с мамой, но общается с отцом.
После развода Шевыркова пыталась наладить общение с актером ради сына, иногда они жили вместе, но полного воссоединения пары не состоялось.
