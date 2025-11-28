«Понимаю и восхищаюсь»: Зара рассказала о новом взгляде на судьбу своей матери

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема оказалась крайне щепетильной для исполнительницы, и она заплакала от переизбытка чувств.

Лучше понять переживания матери возможно только после того, как самостоятельно прочувствуешь на себе ее роль. Про личный опыт проживания этого чувства в беседе с 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России, певица Зара на праздничном гала-концерте «Ода матери», приуроченном ко Дню матери. Он прошел в Государственном Кремлевском дворце.

Отвечая на вопрос о том, стала ли она больше проникаться судьбой своей мамы после родов, исполнительница смахивала накатившиеся слезы. Тема оказалась крайне щепетильной и трогательной для знаменитости.

По словам Зары, ее родительница Нади Мгоян столкнулась со множеством трудностей на своем жизненном пути, однако стойко справилась с ними благодаря высоким моральным ценностям и благородным душевным качествам.

«Я сейчас буду плакать, потому что у меня мама очень много пережила в жизни. Я не знаю, как это ее доброе, мудрое, хрупкое сердце в принципе все это выдержало», — отметила артистка.

В настоящий момент певица полностью прониклась тем, как много мама сделала для нее. Иногда звезду переполняют эмоции на этот счет.

«Сейчас я ее все больше и больше понимаю уже. Сама нахожусь в этой роли матери. И понимаю, и восхищаюсь, и стараюсь ее очень беречь», — заключила Зара.

Ранее 5-tv.ru писал, как Зара едва не потеряла старшего сына. Певица растит двоих сыновей — Даниила, которому 15 лет, и 13-летнего Максима. Мальчики родились от брака исполнительницы с чиновником Сергеем Ивановым. Супруги развелись в 2016 году.

