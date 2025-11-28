Песков: Коррупционное дело Миндича может осложнить переговоры Украины и США

Пока рано прогнозировать, как именно скандал скажется на отношениях Киева и Вашингтона.

Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры Киева с Вашингтоном. Об этом заявил в эфире федерального канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас трудно что-то спрогнозировать, но, действительно, этот скандал, он может осложнить этот процесс (переговоров Киева с США — Прим. ред.)», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков предрек крайне негативные для Украины последствия скандального дела Миндича. Он отмечал, что это расследование «расшатает политическую систему Киева во все стороны».

The Telegraph 23 ноября заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «попал в осаду» в результате коррупционного скандала.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября выявило крупный коррупционный канал в сфере энергетики, через который прошло около 100 миллионов долларов.

