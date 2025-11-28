Джонни Депп решился на болезненную процедуру ради возвращения в кино

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kento Nara

Актера беспокоили проблемы с внешним видом.

Голливудский актер Джонни Депп тайно перенес интенсивную и крайне болезненную стоматологическую реконструкцию, пытаясь восстановить кинокарьеру после многолетних проблем с внешним видом. Об этом сообщили источники Radar Online.

По словам инсайдеров, состояние зубов актера к 2023 году ухудшилось настолько, что стало угрозой для его будущих ролей. На Каннском кинофестивале того же года его разрушенные и обесцвеченные зубы вызвали широкое обсуждение. Их состояние долго связывали с курением, употреблением наркотиков и последствиями ролей, где он носил золотые грилзы.

Студии начали выражать беспокойство, и, как рассказали собеседники издания, Деппу пришлось действовать ради прохождения кастингов.

Процедуры оказались далеко не просто косметическими. Актеру сделали масштабную реконструкцию — удаление зубов, глубокую чистку, восстановление и установку индивидуальных фарфоровых виниров. Источник описал лечение как длительное, тяжелое и невероятно болезненное.

В начале года актер впервые показал обновленную улыбку. Видео из кафе на Багамах, где он широко улыбается, быстро разошлось в сети. Его коллеги утверждают, что результат стал частью многомесячного плана, который Депп долго откладывал, но в итоге решился, понимая, насколько ситуация влияет на здоровье и карьеру.

В октябре он появился на показе Christian Dior в Париже с заметно измененной улыбкой. Инсайдеры говорят, что актер чувствует облегчение и считает, что наконец-то вернул контроль над своим образом и готов к полноценному возвращению в кино.

