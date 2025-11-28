Путин напомнил о предложении Трампа провести саммит с РФ в Будапеште

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Президент США выбрал Будапешт из-за хороших отношений трех сторон.

Предложение провести саммит между Россией и США в Будапеште было озвучено американским лидером Дональдом Трампом. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

«Это было предложение Дональда. Ну, он сразу сказал: „У нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя хорошие отношения, у меня. Вот, предлагаю этот вариант“. Конечно, мы с удовольствием согласимся», — вспоминает российский лидер.

Путин поблагодарил Орбана за предоставление площадки для переговоров. Также президент России добавил, что будет очень рад встретиться с американской делегацией именно в Венгрии, если стороны об этом договорятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орбан выразил надежду на продолжение с Россией диалога по энергетике. Венгерский премьер-министр отметил, что «хотел бы детально обсудить этот круг вопросов» на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

