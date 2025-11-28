SСМР: Бездомный китаец выдавал себя за богача и жил 10 дней за счет женщин

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На их деньги мужчина купил одежду и телефон.

Бездомный 36-летний житель Шанхая выдавал себя за состоятельного человека и всего за десять дней обманул пятерых женщин, которые оплачивали его роскошный образ жизни. Об этом сообщает South China Morning Post.

Полиция начала расследование после заявления женщины по имени Лю Цянь. Она рассказала, что работала гидом и сопровождала мужчину по фамилии Чэнь по элитным ресторанам и развлекательным заведениям — он пообещал ей 3500 юаней (около 39 тысяч рублей) наличными, но так и не заплатил.

На следующий день мужчина явился к ней домой с черным пластиковым пакетом, в котором, по его словам, лежало 50–60 тысяч юаней (около 550-660 тысяч рублей). Он уверял, что по правилам фэн-шуй эти деньги нужно хранить под кроватью и что их хватит, чтобы покрыть все будущие расходы.

Когда Лю открыла пакет, она обнаружила внутри не настоящие купюры, а учебные банкноты — тренировочные деньги, которыми пользуются кассиры.

Полиция выяснила, что Чэнь регулярно появлялся в дорогих клубах и ресторанах, каждый раз с новой женщиной. Всем он демонстрировал пачки «наличных», подкладывая сверху и снизу несколько настоящих купюр, а затем убеждал спутниц оплатить вечер: еду, алкоголь, гостиницы, такси. Женщины соглашались, решив, что имеют дело с богатым клиентом.

На их деньги Чэнь покупал новую одежду и даже приобрел новейший смартфон, продолжая ночевать на скамейках, если в тот день не удавалось найти следующую «спутницу».

Чтобы расширить круг жертв, он создал дополнительный аккаунт и выдавал себя за агента, который якобы подбирает женщин для «высокооплачиваемого сопровождения».

Когда его задержали, выяснилось, что за короткое время он обманул пятерых женщин. Чэнь арестован по обвинению в мошенничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.