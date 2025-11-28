В Германии арестовали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинца арестовали в Германии по распоряжению судьи Верховного суда ФРГ. Об этом сообщила генпрокуратура страны.

Арестованным является Сергей Кузнецов. Его экстрадировали из Италии днем ранее. Следствие выдвинуло версию, что обвиняемый стал координатором группы из семи человек, разместившей взрывные устройства на газопроводах в Балтийском море в сентябре 2022 года. Ряд взрывов сильно повредил обе трубы, что привело к невозможности транспортировки газа.

Арест мужчины произвели в городе Карлсруэ по судебному ордеру. В прокуратуре не комментировали, куда конкретно доставили подозреваемого.

В дальнейшем стало известно, что Кузнецов был руководителем группы. Из материалов дела следует, что украинец вместе с соучастниками сел в порту Вик, остров Рюген, на парусную яхту Andromeda не позднее 8 сентября 2022 года, после этого фигуранты сговора установили не менее четырех взрывных устройств на трубопроводы.

Утечки на газопроводах обнаружили в сентябре 2022 года. Представитель сейсмического центра Швеции Бьерн Лунд отмечал, что в районе утечек на трубопроводах в момент происшествия были выявлены два мощных подводных взрыва. На месте аварии также нашли следы взрывчатки.

При этом российская сторона добивается международного расследования по произошедшим терактам.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд в Италии решил выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков».

