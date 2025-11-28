Орбан: Венгрия готова предоставить России площадку для переговоров по Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Венгрия готова предоставить России площадку для переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Об этом рассказал премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, господин президент, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров», — сказал он.

Помимо этого, венгерский глава отметил, что страна заинтересована в установлении мира.

«Скажу вам также то, что говорил вам на нашей предыдущей встрече: Венгрия заинтересована в мире. И готова оказывать содействие к успешному завершению этого процесса», — отметил Орбан.

Также он выразил надежду, что план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, сможет привести к дипломатическим изменениям в украинском кризисе.

«Мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру», — пояснил он.

В свою очередь Путин отметил, что был бы доволен проведением переговоров в Будапеште при появлении такой возможности.

«Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому тоже очень рад. И хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», — сказал он.

Известно, что после государственного визита в Киргизию, 27 ноября, российский лидер отмечал, что Москва понимает позицию Орбана, и она престает довольно объективной.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике.

