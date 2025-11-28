Путин назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Президент РФ заявил, что может откровенно обсуждать все вопросы и искать решения с венгерским главой.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по украинской тематике. Об этом российский лидер сказал на запланированной встрече с Орбаном, проходящей в Москве.

По словам Путина, позиция венгерского главы по вопросу Украины взвешенная.

«Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинской проблематике», — сказал он.

При этом президент РФ заявил, что они с Орбаном могут откровенно обсуждать все вопросы и искать решения.

«Во всяком случае, у нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы. Это дает нам возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем», — отметил Путин.

Ранее писал 5-tv.ru Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что Путин и Орбан встретятся в Москве 28 ноября.

После государственного визита в Киргизию, 27 ноября, российский лидер говорил, что Москва понимает позицию венгерского главы, так как она престает довольно объективной.

