Первый замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев подал в отставку
Фото: Telegram/Правительство Вологодской области/vologdaoblast
Глава региона принял прошение своего заместителя о сложении полномочий.
Первый замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев подал в отставку. Прошение связано с выходом чиновника на пенсию, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Георгия Филимонова.
Сообщается, что глава региона отставку принял. Иноземцев проработал в правительстве Вологодской области с мая 2025 года, сменив на этом посту Юрия Умеренко.
За плечами Иноземцева — более 25 лет службы в правоохранительных органах. Госслужащий начал карьеру в 1999 году, дослужился до звания полковника и получил звание почетного сотрудника Министерства внутренних дел РФ.
На своем служебном пути Иноземцев занимал различные ключевые посты в ГУ собственной безопасности МВД России.
Чиновник окончил суворовское военное училище и вуз Министерства обороны РФ, диплом по специальности «государственное и муниципальное управление». На должности замгубернатора Иноземцев курировал вопросы региональной безопасности и внутренней политики.
