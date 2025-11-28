Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Фото, видео: 5-tv.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль, чтобы переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Отмечалось, что встреча лидеров стран состоится в ближайшее время. Об этом рассказали в пресс-службе российского лидера.

«Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры», — отметили в сообщении.

До этого 5-tv.ru публиковал кадры, предположительно, кортежа Виктора Орбана, а позже автомобили, вероятно, с ним на борту, были замечены на выезде из аэропорта Внуково.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Орбана пройдет в Москве 28 ноября.

По итогам госвизита в Киргизию, 27 ноября, российский лидер заявлял, что РФ согласует контакт с венгерской стороной для встречи с Орбаном. Он пояснял, что Москва понимает позицию венгерского главы, и она довольно объективна.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву.

